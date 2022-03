Ao todo, só 27 eleitores expressaram com antecedência até 05 de dezembro o desejo de votar presencialmente no Reino Unido, 23 no Consulado Geral de Londres e quatro no Consulado de Manchester.

Foi o caso de Marina, que vive na capital britânica e considera este meio "mais fácil e mais seguro" tendo em conta as queixas de algumas pessoas com a incerteza do voto postal, o qual muitos emigrantes se queixaram de não ter recebido.

"Foi um pouco chato porque me fizeram vir cá apresentar os documentos de identificação, mas depois disso não tenho razão de queixa", disse à Agência Lusa esta manhã.

A repetição do voto no círculo do voto não foi um transtorno, já que vive perto, mas referiu que alguns amigos portugueses estão frustrados porque não receberam os boletins por correio, havendo inconsistências até entre as duas pessoas do mesmo casal.

Foi por não ter recebido o seu voto que Joana Fresca se deslocou ao consulado, com esperança de poder votar, mas à porta, o segurança confirmou na curta lista de nomes que o nome dela não constava.

"Estou cá há cerca de 10 anos e nunca recebi um voto postal" queixou-se, antes de admitir que durante alguns anos manteve uma morada em Portugal associada ao Cartão do Cidadão.

Embora se tenha tentado informar com antecedência para garantir que poderia votar, confessou que só recentemente é que atualizou pela Internet o endereço atual, potencialmente depois do fecho dos cadernos de recenseamento, a 30 de novembro de 2021.

"No início, cheguei a ir a Portugal duas vezes para votar. É injusto e estou bastante desiludida, porque penso que deveria poder votar presencialmente", disse hoje, ao perceber que não iria "cumprir o dever cívico".

A mesa eleitoral do consulado geral de Londres continua aberta até às 19:00 de hoje, enquanto que a de Manchester encerrou às 13:00 de sábado, de acordo com a legislação, pois tinham votado os quatro eleitores inscritos para voto presencial, incluindo dois funcionários.

O voto presencial dos portugueses residentes na Europa para a repetição das eleições legislativas decorre hoje e domingo, continuando a votação por via postal através de boletins que têm de chegar a Portugal até ao próximo dia 23.

Os restantes eleitores poderão votar por correio, devendo para tal fazer a sua escolha nos boletins que foram e estão a ser enviados, os quais devem incluir uma cópia do documento de identificação.

A falta de uma cópia do documento de identificação em numerosos votos de emigrantes esteve na origem da repetição, no círculo da Europa, das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Mais de 157 mil votos dos eleitores do círculo da Europa, 80% do total, foram anulados após, durante a contagem, terem sido misturados votos válidos com votos inválidos, não acompanhados de cópia do documento de identificação, como exige a lei.

Chamado a pronunciar-se sobre a anulação desses votos, o Tribunal Constitucional (TC) declarou a nulidade das eleições nestas assembleias.

Após a decisão do TC, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) deliberou que a repetição da votação presencial no círculo da Europa terá lugar em 12 e 13 de março e os votos por via postal serão considerados se recebidos até dia 23.

