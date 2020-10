Dados preliminares do censo foram hoje apresentados pela vice-ministra das Finanças, Sara Lobo Brites, numa reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

O censo mostra que há em Timor-Leste quase 142 mil propriedades agrícolas, das quais mais de 141 mil são propriedades familiares e cerca de 600 pertencem a instituições privadas.

As propriedades agrícolas ocupam uma extensão de 219.250 hectares, com quase metade concentradas em três municípios: Bobonaro, com mais de 41 mil hectares, Ermera, com mais de 40 mil, e Baucau, com mais de 25 mil hectares.

Os municípios com menores áreas de propriedades familiares são Lautem e Manatuto, com 8.555 e 3.371 hectares, respetivamente, refere o Governo em comunicado.

O Governo explica que o estudo pretende "apoiar a definição de uma política e estratégia para o setor, apoiar o programa nacional da agricultura do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011 - 2030, desenvolver o indicador do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS 2) - Fome Zero e Agricultura Sustentável".

Servirá ainda para "fornecer dados estatísticos sobre o setor a nível administrativo de suco e fornecer um enquadramento do setor agrícola nacional".

