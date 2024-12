Segundo disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Médio Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 18:44 ocorreu, na EN2, junto ao Sardoal, no distrito de Santarém, uma "colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros", que resultou em "dois mortos e dois feridos graves".

A circulação na EN2 esteve cortada nos dois sentidos, para assistência às vítimas, e a mesma fonte admitiu, pelas 21:30, que estavam em curso trabalhos de limpeza e remoção dos restos dos veículos para a reabertura do tráfego naquela via.

Um helicóptero ainda foi acionado, mas a operação acabou por ser abortada, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital de Abrantes.

No local estiveram 38 operacionais, apoiados por 16 viaturas dos bombeiros do Sardoal, Vila de Rei, Mação e Abrantes, além de quatro veículos da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar.

