Franco Mufinda fazia o balanço epidemiológico diário do novo coronavírus no país e adiantou que os doentes do serviço de hemodiálise da clínica Multiperfil "continuam a merecer o seu tratamento com a definição de um novo fluxo de atendimento dos mesmos".

A clínica Multiperfil, um dos centros de tratamento de hemodiálise públicos de Luanda, foi colocada sob cerca sanitária no sábado devido aos vários casos de infeção com o novo coronavírus detetados naquela unidade hospitalar.