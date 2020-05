Logo após a entrada em vigor do estado de emergência, a 01 de abril, no âmbito da prevenção do novo coronavírus, o Ministério do Género, Criança e Ação Social de Moçambique adotou medidas destinadas a proteger da covid-19 os cerca de 600 utentes dos 21 lares de idosos existentes no país - um país onde a maioria dos cerca de 30 milhões de habitantes são jovens.

Cerca de metade tem menos de 18 anos, longe da idade de risco de desenvolver complicações em caso de infeção, em que se encontram os idosos.