Segundo o Banco de Portugal (BdP), em março de 2022 a dívida pública totalizava 276.000 milhões de euros, mais 1.200 milhões de euros do que em fevereiro.

"Este acréscimo refletiu, essencialmente, emissões de títulos de dívida no valor de 900 milhões de euros e o recebimento de uma nova tranche do empréstimo da Comissão Europeia (500 milhões de euros) ao abrigo do instrumento europeu SURE", explica.

De acordo com o BdP, os depósitos das administrações públicas aumentaram 1.500 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 400 milhões de euros, para 253.800 milhões de euros.

A próxima atualização das estatísticas da dívida pública do Banco de Portugal será divulgada em 01 de junho.

