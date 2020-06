"É preciso que se tenha em linha de conta que esta pandemia veio agravar as contas do Estado com um custo mensal estimado em cerca de 30 milhões de euros (3,3 milhões de contos). Somente para dar o combate imediato", explicou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, numa mensagem divulgada esta manhã.

Acrescentou que o financiamento dos Orçamentos do Estado para este ano, retificativo e cuja proposta deverá dar entrada no parlamento este mês, e o do próximo ano "será suportado com o endividamento público que deverá chegar aos 150% do PIB".