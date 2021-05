"É para nós uma enorme honra poder assistir a uma larga abrangência ao nível dos diferentes meios culturais beneficiados com este instrumento que é o Diversidade", declarou António Costa Moura, embaixador de Portugal em Moçambique, na cerimónia de assinatura dos contratos de subvenção do programa, em Maputo.

Os projetos selecionados vão decorrer em Maputo, Inhambane, Niassa e Nampula (Ilha de Moçambique) em diversas áreas, entre as quais música, teatro, dança, cinema, património, jornalismo e turismo cultural.

Para o embaixador português, o programa é também uma ocasião para reafirmar e reforçar a cooperação com Moçambique, através da continuidade e desenvolvimento de outros projetos.

"Todos esperamos que o Diversidade seja uma oportunidade valiosa para a implementação e concretização dos vossos projetos e ambições e que possa funcionar como alavanca para outras oportunidades futuras, que eventualmente surjam noutras ações integradas também no programa Procultura", disse o embaixador, numa mensagem aos beneficiários.

De acordo com a organização, com o financiamento dos projetos pretende-se desenvolver e reforçar a economia criativa, fortalecer e estimular as capacidades institucionais de associações, pequenas empresas, profissionais e artesãos envolvidos, além de "contribuir para a mitigação das dificuldades resultantes da pandemia".

O Governo moçambicano agradeceu pela iniciativa, considerando que o programa é uma "grande alternativa" e chegou num momento crucial para os criadores no país face aos impactos da pandemia de covid-19.

"Apesar das adversidades causadas pela pandemia, [o Diversidade] reveste-se de um simbolismo de esperança da retoma do funcionamento integral da indústria cultural e criativa no nosso país num futuro que começa agora", destacou Eldevina Materula, ministra da Cultura e Turismo de Moçambique.

Segundo Bernardo Guiamba, representante do projeto Converge+ em Maputo, um dos beneficiados, o apoio servirá para constituir legalmente a associação cultural, que "irá dispor de meios de comunicação 'online' que permitirão melhorar a sua visibilidade nacional, internacional e divulgar os trabalhos dos seus membros".

Para outro dos projetos subvencionados, ???????a Associação Josina Machel, na província de Inhambane, a verba servirá para aplicar em "atividades de formação" e participação em feiras, disse Raquel Felisberto Nhacumba.

O Diversidade faz parte do projeto de Promoção do Emprego nas Atividades Geradoras de Rendimento no Setor Cultural nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste (Procultura PALOP-TL), financiado pela União Europeia (UE), cofinanciado e gerido pelo Camões em parceria com a rede de Institutos Culturais Europeus (EUNIC).

O programa é gerido pelo Camões -- Centro Cultural Português e dispõe ainda de 20.000 euros para atribuir.

LYN // LFS

Lusa/Fim