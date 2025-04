"O Repair foi capaz de responder ao pedido de Moçambique de 16,87 milhões de dólares em dois dias úteis, para apoiar os seus esforços de resposta a desastres e de recuperação na sequência da ocorrência do ciclone tropical Jude", lê-se num comunicado daquele programa liderado pelo Banco Mundial.

Em causa está o ciclone Jude, o mais recente a afetar o país, que entrou em Moçambique através do distrito de Mossuril, tendo feito, pelo menos, 43 mortos, dos quais 41 em Nampula, afetando ainda Tete, Manica e Zambézia, no centro, e Niassa e Cabo Delgado, no norte.

A última atualização do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) apontava para, pelo menos, 384.877 afetados.

De acordo com o programa, o fundo está a permitir a assistência urgente a cerca de 150 mil afetados.

"Este pagamento também reflete um compromisso mais profundo partilhado por todos os parceiros do Repair: garantir que a rapidez não é apenas um princípio, mas uma ferramenta que salva vidas", refere-se ainda.

O programa, que conta com um investimento de mais de 900 milhões de dólares do Banco Mundial, é um mecanismo de financiamento que visa apoiar os países africanos em situações de emergência.

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, período em que, além do Jude, registou ainda os ciclones Chido, em 14 de dezembro, e Dikeledi, em 13 de janeiro, totalizando estes três cerca de 170 mortos.

O país é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

