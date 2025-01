Diretora de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta demite-se

A diretora do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, demitiu-se do cargo, invocando motivos pessoais, confirmou hoje à Lusa fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS) Almada-Seixal, que gere aquele equipamento.