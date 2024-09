"É com enorme orgulho que vemos o desempenho da OJM ser reconhecido nesta lista de tão grande prestígio", declarou Pedro Guedes à agência Lusa.

A Academia Discográfica Latina revelou hoje a lista de nomeados para a 25.ª edição dos Grammy Latinos e dela consta, na categoria de "Melhor Arranjo", a música "Linha de Passe", com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta.

Esta música faz parte do álbum "Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses", que a Orquestra Jazz de Matosinhos lançou em março passado em Portugal e no Brasil pela editora Biscoito Fino.

Pedro Guedes explicou à Lusa que este álbum resultou de um concerto com curadoria do musicólogo Zuza Homem de Mello, a convite da Casa da Arquitetura, aquando da inauguração da exposição "+Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura Brasileira" (2018).

Na altura, a Orquestra Jazz de Matosinhos interpretou o repertório escolhido por Zuza Homem de Mello, que também indicou os arranjadores dos temas.

Um ano e meio depois desse concerto, a orquestra decidiu gravá-lo em álbum, também como forma de homenagear Zuza Homem de Mello, que morreu em 2020, sublinhou Pedro Guedes.

Entre os candidatos aos Grammy Latinos está ainda o músico português Dino d'Santiago, na categoria de "Melhor Canção em Língua Portuguesa", com o tema "Esperança", do qual é coautor e intérprete.

Esta música, interpretada por Dino d'Santiago e pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas, foi gravada entre Portugal e o Brasil e editada em maio passado.

A composição foi assinada pelos três artistas e ainda pelo produtor brasileiro Nave.

"Desde o primeiro momento, o Criolo visualizou este dia! É impressionante o poder transformador, de quando acreditamos no que fazemos", escreveu hoje Dino d'Santiago nas redes sociais.

No final deste mês, Criolo tem três concertos marcados no Porto (dia 27) e em Lisboa (dias 29 e 30), aos quais se junta uma atuação, no dia 28, no espetáculo "Mundu Nôbu Experience", na Praça do Município, em Lisboa, organizado pela recém-criada associação e projeto social Mundu Nôbu, de Dino d'Santiago.

A 25.ª edição dos Grammy Latinos está marcada para 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos.

O produtor mexicano Edgar Barrera é o artista mais nomeado para os Grammy Latinos deste ano, com nove indicações, seguido da cantora colombiana Karol G e do rapper porto-riquenho Bad Bunny, ambos com oito nomeações cada.

SS // MAG

Lusa/fim