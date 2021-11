William Burns e Nikolai Patrushev discutiram "as relações russo-americanas", disse o Conselho de Segurança russo numa curta nota.

A visita do chefe da CIA, muitas vezes apresentado como o mais influente dos diplomatas do seu país, não tinha sido anunciada, e o Conselho de Segurança russo não deu mais detalhes do encontro.

A embaixada dos Estados Unidos em Moscovo não comentou.

A reunião surge numa altura em que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão afetadas por uma série de grandes disputas.

Os países ocidentais impuseram sanções à Rússia após a anexação da Crimeia em 2014.

Washington culpa a Rússia por ciberataques em série e interferência eleitoral nos Estados Unidos.

Moscovo, por seu turno, acusa frequentemente os EUA e o Ocidente de interferirem nos seus assuntos internos e de pressionarem os correspondentes dos media estatais russos.

Em 30 de setembro, russos e norte-americanos reuniram-se em Genebra para continuar o diálogo estratégico iniciado em junho nas margens do Lago Genebra pelos Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden.

Durante essa cimeira histórica de 16 de junho, Joe Biden e Vladimir Putin insistiram na necessidade de norte-americanos e russos falarem uns com os outros, apesar das muitas fontes de discórdia. Sublinharam que, mesmo no auge da Guerra Fria, Moscovo e Washington mantiveram o diálogo para evitar o pior.

