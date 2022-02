De acordo com a proposta de regulamento enviada hoje aos conselheiros, a que a Lusa teve acesso, remete-se para a Comissão Organizadora do Congresso a definição do local onde se realizará a reunião magna.

O 29.º Congresso do CDS-PP vai eleger o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da presidência do partido e não irá recandidatar-se na sequência dos resultados eleitorais nas legislativas de 30 de janeiro.

O CDS-PP obteve 1,6% dos votos e pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974 ficou sem representação parlamentar, depois de na última legislatura ter uma bancada de cinco deputados.

O eurodeputado do partido, Nuno Melo, afirmou em 01 de fevereiro que será candidato à liderança se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador".

O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se na sexta-feira, a partir das 19:00, na sede nacional do partido, em Lisboa.

