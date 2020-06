Segundo uma nota da embaixada portuguesa, a entrega do material é uma "expressão da gratidão dos portugueses face ao país que tão bem os acolhe".

O ato simbólico, que terá lugar na Escola Portuguesa, com a presença do embaixador português, Pedro Pessoa e Costa, acontece no momento difícil que o país atravessa, realçou a nota, diferente dos outros anos, em que se junta a comunidade portuguesa para comemorar.

Esta iniciativa, ressaltou o documento, resulta do esforço combinado de um conjunto alargado de empresas portuguesas e luso-angolanas presentes no mercado angolano, nos mais diversos setores de atividade económica.

