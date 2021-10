"Com um montante financeiro de 350 mil euros, este programa apoia 13 projetos na área de teatro, seis de cruzamento disciplinar e um de dança no domínio da investigação ligada a práticas de arquivo e documentação do património artístico. Os projetos apoiados deverão ser iniciados até 31 de dezembro de 2021 e executados até 31 de agosto de 2022 e distribuem-se geograficamente do seguinte modo: cinco projetos na região Norte, três na região Centro, 11 na Área Metropolitana de Lisboa e um no Algarve", indicou a DGArtes, em comunicado.

De acordo com a DGArtes, o concurso, em parceria com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pretende "contribuir para dotar as entidades e os artistas de meios e competências na documentação do historial da atividade artística, bem como na inventariação, catalogação e conservação dos seus arquivos".

Dos projetos candidatos, 10 foram apoiados com 20 mil euros, seis com 15 mil e quatro com 7.500 euros.

Entre os projetos apoiados com 20 mil euros encontram-se iniciativas relativas aos arquivos do Teatro Aberto, de A Barraca, do Teatro Experimental do Porto, do Teatrão, da Companhia de Teatro de Almada e de Filipe Crawford, entre outros.

No escalão de 15 mil euros, está a digitalização do espólio do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), o arquivo dos Artistas Unidos, A Companhia de Teatro do Algarve, o Balleteatro, o Teatro da Garagem e a Útero -- Associação Cultural.

Com 7.500 euros foram abrangidos a Marionet, Paula Parente Vieira Pinto, a teatromosca e a Companhia Maior.

TDI // MAG

Lusa/fim