À exceção do distrito de Leiria, que está com níveis elevados, todos os outros distritos do continente estão com risco muito elevado de exposição à radiação UV, uma situação para o qual o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

No arquipélago dos Açores, as ilhas do Faial e São Miguel estão com níveis elevados, assim como o arquipélago da Madeira.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje em Portugal continental céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira.

Durante a tarde prevê-se um aumento temporário de nebulosidade no interior Norte e Centro, com baixa probabilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas dispersos, especialmente em zonas de montanha.

O vento estará fraco, soprando moderado de noroeste entre os cabos Raso e Carvoeiro e no litoral oeste a sul do Cabo Raso durante a tarde, e de nordeste nas terras altas até meio da manhã.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 33 graus centígrados em Évora, 32 em Beja, 31 em Bragança, 30 em Faro e em Lisboa, 26 em Sagres, 20 no Porto e 23 em Viana do Castelo.

