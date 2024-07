Segundo a mesma fonte, os feridos, "de várias nacionalidades, foram transportados para os hospitais de Santa Maria e de São José, com ferimentos ligeiros.

O acidente ocorreu cerca das 14:27 na zona das Avenidas Novas.

No local estiveram meios do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PSP.

