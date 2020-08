Segundo o diretor do Sernic na província de Cabo Delgado, Ntego Crisanto, o indiciado terá sido apanhado com uma pasta contendo cinco armas do tipo AK47, carregadores e seis pares de fardamento militar, material que terá supostamente recebido de um outro indivíduo que passou pela região numa viatura de transporte de passageiros vindo do distrito de Mueda, a mais de 300 quilómetros de Pemba.

"A história revela-nos que quando os insurgentes estão para entrar no território adiantam os equipamentos e depois vêm [vestidos] à civil. Portanto, nós entendemos que isso é um 'modus operandi' dos insurgentes", acrescentou.