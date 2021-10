A detenção ocorreu na quinta-feira, quando o homem foi surpreendido pelas autoridades brasileiras.

"O passageiro, de nacionalidade moçambicana, tentava embarcar com destino a Maputo, no Moçambique, em voo com conexão em Lisboa, quando foi surpreendido pelos policiais federais", explicou a PF em comunicado.

O detido, juntamente com a droga apreendida, foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para a formalização do auto de prisão em flagrante e será encaminhado para o sistema prisional, segundo detalhou a corporação.

O cidadão moçambicano ficará à disposição da Justiça Federal brasileira e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.

MYMM // JH

Lusa/Fim