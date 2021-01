A PJ avançou em comunicado que a detenção aconteceu através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público de Santa Cruz, ilha de Santiago.

O homem de 23 anos foi detido na segunda-feira, fora de flagrante delito, na ilha de São Vicente, para onde havia fugido, suspeito da prática de um crime de homicídio e um crime de arma, ocorridos na madrugada de 25 de dezembro de 2020, na localidade de Matinho, no concelho de Santa Cruz, ilha de Santiago.

A vítima, do sexo masculino, tinha 18 anos, e era natural da mesma localidade, ainda segundo a PJ, referindo que o detido vai ser presente ao Tribunal para conhecer as medidas de coação.

A polícia científica cabo-verdiana informou ainda que a investigação a este caso está a cargo da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, da Direção Central de Investigação Criminal, na Praia.

