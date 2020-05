Os pescadores, que não possuíam licença para pescar no local, terão aplicado inseticidas como cloroacetanilida, piritoides e organofosforados no peixe para "afastar moscas e insetos", com o objetivo de evitar a sua deterioração, segundo um comunicado do PNG.

Os vigilantes do parque detetaram o grupo durante operações de fiscalização na confluência dos rios Urema e Pungue, dentro do PNG.