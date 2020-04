Tratam-se de motoristas, comerciantes e consumidores de bebidas alcoólicas, que foram supostamente flagrados a violar o decreto que impõe medidas de prevenção contra à covid-19, disse Manuel Gimo, chefe das operações da Polícia Municipal da Cidade da Beira, em conferência de imprensa.

"Na sua maioria, são pessoas que foram encontrados a consumir bebidas alcoólicas em residências que se transformaram em estabelecimentos de consumo de bebidas [durante a noite], além de motoristas que não cumprem com as exigências do decreto presencial", disse Manuel Gimo.

Segundo a fonte, entre os detidos, também destaca-se comerciantes que, contrariando o decreto, abriram os seus bares no fim de semana.

"Nós vamos continuar a trabalhar para que se cumpra o estado de emergência e os infratores vão responder em tribunal, frisou Manuel Gimo.

Com um total de 76 casos confirmados da covid-19 e sem vítimas mortais, Moçambique vive em estado de emergência durante todo o mês de abril, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos, de aglomerações superiores a 20 pessoas e limitações na lotação de transportes.

Durante o mesmo período, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.467 nas últimas horas, com 33.273 casos da doença registados em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Além de Moçambique, entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Guiné Equatorial lidera em número de infeções (258) e uma morte, seguido de Cabo Verde (114 e uma morte), Guiné-Bissau (74 e uma morte), Angola (27 infetados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe tem oito casos confirmados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 212 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 832 mil doentes foram considerados curados.

JYJE/PJA // PJA

Lusa/Fim