A taxa de desemprego é mais elevada para as mulheres (34,2%), comparando com os homens (30,2%), lê-se no relatório disponível no site do INE angolano, que detalha que a população desempregada foi estimada em 5.764.313 pessoas, sendo 2.617.381 homens e 3.146.932 mulheres".

No Inquérito ao Emprego em Angola, o instituto refere ainda que a população economicamente ativa, ou seja, com mais de 15 anos e a trabalhar ou disponível para um emprego, no segundo trimestre deste ano era de 17,8 milhões de pessoas, com uma taxa de atividade de 91%, o que revela um aumento de 2,6% em relação ao trimestre anterior.

A população empregada com 15 ou mais anos foi estimada em 12.108.854 pessoas, sendo 6.047.617 homens e 6.061.237 mulheres.

A taxa de emprego, estimada em 61,6%, "na área rural é superior a área urbana", diz o INE, apontando que "a taxa de emprego dos homens (63,9%) é superior à das mulheres (59,5%)" e que a taxa de desemprego dos jovens foi de 37,8%.

O inquérito revela ainda que 44,8% das pessoas que declararam estar empregadas trabalhavam nas áreas da "agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio a grosso e a retalho, com 22,4%".

MBA // ANP

Lusa/Fim