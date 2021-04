O assaltou ocorreu nas primeiras horas do dia na Avenida Irmãos Roby, no centro da cidade de Maputo, e a vítima foi um funcionário de uma empresa que tinha a responsabilidade de depositar o valor, referente às receitas da instituição, numa agência bancária local, disse Leonel Muchina.

"Eles dispararam contra a viatura da vítima, que terá parado no momento, e depois levaram as maletas que tinham o dinheiro e entraram numa outra viatura ligeira, saindo do local", declarou o porta-voz da polícia moçambicana.

Segundo as autoridades, durante a incursão, o grupo disparou dois tiros, mas não houve registo de feridos, havendo elementos que vão facilitar o trabalho da polícia.

"Há um trabalho que já está a ser feito para a localização destes indivíduos", frisou o porta-voz da corporação na cidade de Maputo.

