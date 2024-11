Os deputados russos da Duma aprovaram a medida numa segunda leitura, o que permite, a partir de agora, restringir o acesso às informações sobre as atividades do governo nestes territórios.

O texto sobre limitações foi apresentado no início do mês pelo próprio governo, com o objetivo de restringir acessos a informações relacionadas com instituições, entidades, organizações e forças de segurança do Estado, bem como as atividades dos diferentes tribunais designadamente das regiões reivindicas pelos russo na sequência da invasão iniciada em fevereiro de 2022.

Os procedimentos para a limitação serão definidos pelo Supremo Tribunal da Rússia, apesar do texto aprovado indique caber à própria Procuradoria determinar como vão ocorrer as restrições, segundo um comunicado divulgado.

De acordo com as autoridades russas, o trabalho das organizações estatais nestas regiões "pode ser desestabilizado devido a atos terroristas, manifestações extremistas e atividades de sabotagem por parte do inimigo".

A lei marcial já prevê a restrição de liberdades e direitos nas áreas em que é aplicada.

A Rússia reivindica o direito de aplicar todas as suas leis sobre as regiões ocupadas, apesar de não controlar a totalidade desses territórios.

PL// APN

Lusa/fim