No jogo, organizado pela secretaria de Estado da Juventude e Desporto, foi notada a ausência de deputados de bancadas de oposição ao Governo, nomeadamente os do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

A partida terminou empatada a três golos, durante os 70 minutos regulamentares e, na marcação dos pontapés das grandes penalidades para o desempate, o Governo acabou por perder com o falhanço do remate do ministro das Finanças, João Fadiá.

O jogo foi disputado a um ritmo muito lento, com alguns jogadores de ambas as equipas a terem de utilizar óculos.

O ambiente era de descontração e nem o árbitro conseguiu impedir que os jogadores saíssem do recinto do jogo para beber água, sem pedir autorização, ou mesmo para um breve descanso e retorno à partida.

Capitão da equipa do Governo, embora envergando a camisola número 36, o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, era uma das principais atrações do jogo, mas Botche Candé, ministro do Interior, com o número 10 nas costas, foi quem mais arrancou aplausos de cada vez que tocava na bola.

Sem correr muito, até porque o ritmo do jogo foi devagar Umaro Sissoco Embaló, também de óculos, não teve dificuldades em ajuizar as incidências da partida.

Após a primeira parte, Sissoco Embaló saiu do campo e deixou o apito para Meta Camará, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, até porque, no domingo à tarde, a Presidência da República enfrentará o poder judicial.

A questão que se levantou no campo era saber se Embaló vai ou não jogar.

O vencedor da partida de domingo jogará frente aos deputados a final do torneio no próximo dia 18.

