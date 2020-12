"Estou disponível para encarar este desafio", anunciou Hélio Sanches em conferência de imprensa, na cidade da Praia, que responde assim a um apelo feito por um grupo de cidadãos cabo-verdianos que recolheu mais de 500 assinaturas no país e na diáspora de apoio a candidatura.

Entretanto, Hélio Sanches, deputado nacional do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), afirmou que será necessário reunir "algumas condições" para que essa disponibilidade se transforme numa "candidatura pujante e vencedora" no futuro.