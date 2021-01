"As forças de segurança na fronteira não devem tolerar e devem ter sanções rigorosas a quem atravessar a fronteira ilegalmente", disse Olinda Guterres, deputada do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), um dos três partidos do Governo.

"Não é disparar para matar, mas disparar para ferir, para que aprendam", afirmou.

Os comentários de Olinda Guterres foram feitos durante o debate no Parlamento Nacional do pedido de autorização do Presidente da República para a renovação do estado de emergência durante mais 30 dias, até ao início de março.

O parlamento aprovou a autorização por 50 votos a favor, zero contra e seis abstenções, devendo o Presidente da República assinar em breve o decreto que define as balizas do estado de exceção.

Depois o Governo aprovará um decreto em que detalharás as medidas a aplicar, sendo que as mais significativas se centram no controlo das fronteiras do país.

As autoridades estão preocupadas com o aumento de casos do lado indonésio da ilha, com centenas de leste timorenses a atravessarem a fronteira ilegalmente, sendo detetados pelas forças de segurança e canalizados para quarentena.

Timor-Leste tem atualmente 18 casos ativos da doença, estando todos os pacientes em isolamento. Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou 68 casos de covid-19.

