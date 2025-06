"Estamos num ponto de viragem perigoso no nosso país. Numa democracia, a desobediência civil não é enfrentada com o uso da força militar, mas é exatamente isso que Trump está a fazer. Ele está a incitar a uma situação que pode piorar se as pessoas não diminuírem a tensão. E a forma de a acalmar é retirar a Guarda Nacional e as forças armadas", disse o congressista Jimmy Gomez, citado pela agência EFE.

Falando numa conferência de imprensa em Washington com vários legisladores, na sua maioria democratas da Califórnia, Gomez avisou que a decisão de enviar milhares de membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para Los Angeles, em resposta a protestos largamente pacíficos, é uma "tentativa deliberada de Trump para incitar a agitação".

"Já não se trata de política de imigração", disse a deputada Norma Torres, que acrescentou que "se trata de dignidade humana e do Estado de direito".

Los Angeles entrou hoje no seu quinto dia de tensão, depois de manifestações pacíficas contra as rusgas do Immigration and Customs Enforcement (ICE) terem escalado para confrontos com a polícia, com explosões de violência, carros incendiados e centenas de detenções que resultaram na militarização da cidade.

A decisão de Trump de passar por cima do governador, o democrata Gavin Newsom, e ordenar o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para proteger os edifícios federais na cidade, uma medida sem precedentes nos últimos 60 anos, atraiu críticas de ativistas, defensores das liberdades civis e autoridades como o próprio governador e a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass.

As tensões entre o Partido Republicano e a liderança democrata da Califórnia intensificaram-se com o envio de mais 2.000 soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais. Newsom anunciou que o estado está a processar a administração por aquilo que considera ser uma "violação da sua soberania".

"O destacamento da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais só faz aumentar as tensões. Transformar os nossos bairros em campos de batalha e militarizar as nossas ruas não é a solução. Não é a solução para a Califórnia, ou qualquer outro estado ou município do país", disse a congressista Torres.

Não precisávamos da Guarda Nacional", disse o Presidente da Câmara Bass numa conferência de imprensa na segunda-feira à noite, criticando também as rusgas de imigração por visarem pessoas trabalhadoras e não criminosos. "Não se estava a passar nada. Nada justificava" as rusgas, assegurou.

Trump insistiu, num 'post' na sua rede social Truth que se não tivesse enviado tropas "para Los Angeles nas últimas três noites, essa outrora bela e grande cidade estaria a arder neste momento", algo que as autoridades municipais negaram.

ALN // SB

Lusa/Fim