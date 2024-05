O agenciamento do grupo anunciou, num comunicado hoje divulgado, que, "depois do extraordinário sucesso do concerto de celebração dos 40 anos, que aconteceu no passado 06 de abril num MEO Arena completamente esgotado", os Delfins marcaram mais duas noites: dia 21 de setembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e dia 21 de dezembro no Pavilhão Multiusos de Guimarães".

Miguel Angelo, Fernando Cunha, Luís Sampaio, Rui Fadigas, Jorge Quadros e Dora Fidalgo vão interpretar "temas que fazem já parte do ADN português, como 'Sou Como um Rio', 'Baía de Cascais', 'Nasce Selvagem', 'A Cor Azul' ou '1 Lugar ao Sol', entre tantas outras", mas também "reservam surpresas para os fãs que se juntarem a estas noites de partilha e celebração".

Os Delfins surgiram em 1984, em Cascais, embora o grupo tenha começado a formar-se uns anos antes, e são uma das bandas pop da música portuguesa que mais fizeram sucesso nos anos 1990.

O álbum de estreia do grupo, "Libertação", que inclui uma versão de "Canção do engate", de António Variações, foi editado em 1987, enquanto o último, "Babilónia", data de 2002.

Entre os muitos temas que criaram estão "Aquele Inverno", "1 Lugar ao Sol', "Nasce Selvagem", "Ao Passar Um Navio", "A Queda de um Anjo", "Soltem os Prisioneiros", "Sou Como Um Rio" ou "Saber Amar".

Em 2022 regressaram aos palcos, mais de dez anos depois do último concerto da banda, em 31 de dezembro de 2009, em Cascais, de onde são originários.

O regresso deveria ter acontecido em 2020, mas a pandemia da covid-19 adiou-o dois anos, acabando por acontecer no festival Rock in Rio Lisboa.

Os bilhetes para os espetáculos no Porto e em Guimarães, que custam entre os 20 e os 65 euros, já estão à venda.

