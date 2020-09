As dificuldades na transição do tradicional ensino presencial para o digital em Moçambique foram tema do debate "Celebrar a Universidade, perspetivar o Ensino Superior no séc. XXI", promovido hoje através da internet pela Universidade Politécnica de Maputo.

Danilo Barbato, académico e especialista em gestão de recursos financeiros no ensino superior, assinalou que o baixo acesso dos alunos moçambicanos à internet constitui um entrave ao impulso reformador imposto pela nova conjuntura no contexto da pandemia de covid-19.