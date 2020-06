A reunião do órgão máximo do partido entre convenções volta a realizar-se por videoconferência devido à pandemia de covid-19 e, no final, está marcada a habitual conferência de imprensa da coordenadora do BE, Catarina Martins, a partir da sede nacional, em Lisboa.

Fonte oficial do partido adiantou à agência Lusa que "a Mesa Nacional debaterá a adaptação da atividade do Bloco de Esquerda às condições exigidas para garantir a segurança sanitária em tempo de pandemia".

"Será tomada uma decisão sobre a data da próxima Convenção Nacional. Este processo, como é público, foi suspenso na última reunião da Mesa Nacional", refere a mesma fonte.

Em relação às questões nacionais, o órgão máximo entre convenções liderado por Catarina Martins bloquista deverá "debater a resposta à crise económica e social".

Apesar dos avanços que dizem já terem conseguido, o BE promete continuar a lutar, no âmbito das negociações do Programa de Estabilização Económica e Social e do Orçamento Suplementar, "por uma resposta que proteja os salários e o emprego, a habitação e todos os trabalhadores precários".

A XII Convenção Nacional do BE estava prevista para 24 e 25 de outubro, no Porto, mas o seu adiamento está agora em cima da mesa.

A Mesa Nacional em 18 de abril suspendeu os prazos e regulamento da reunião magna do partido e remeteu uma decisão final para este mês.

Em meados de maio, questionada pela agência Lusa, fonte oficial do partido garantiu que a Mesa Nacional deste domingo tomaria as decisões sobre a realização da Convenção Nacional e do Fórum Socialismo, a `rentrée´ bloquista, bem como todas as iniciativas que juntam muitas pessoas e que estão suspensas devido à pandemia.

