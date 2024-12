De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, no conjunto dos 20 países da área do euro, a subida de 4,6% desacelerou tanto quando comparada com o aumento de 5,0% homólogo quanto com o de 5,2% do segundo trimestre de 2024.

No conjunto da UE, a subida dos custos horários da mão-de-obra abrandou para os 5,1%, face ao aumento de 5,4% no período homólogo e ao de 5,6% no trimestre anterior.

A Roménia (17,1%), a Croácia (15,1%) e a Hungria (13,9%) foram os Estados-membros onde o indicador mais subiu, tendo recuado 2,6% na Grécia.

Em Portugal, os custos horários da mão-de-obra cresceram, entre junho e setembro, 8,4%, uma aceleração face aos 5,1% homólogos e aos 7,4% do segundo trimestre.

IG // JNM

Lusa/Fim