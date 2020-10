O relatório anual sobre o estado do clima em África, publicado hoje pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência das Nações Unidas, revela, por exemplo, que a subida do nível do mar nas costas orientais de África é superior a cinco milímetros por ano, ou seja, acima da média global, de três e quatro milímetros.

Além disso, 56% das costas de vários países da África Ocidental, como Senegal e Costa do Marfim, estão a sofrer uma rápida erosão, adverte o estudo, que prevê também "efeitos devastadores na produção de culturas e na segurança alimentar".