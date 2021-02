Na capital mundial dos casinos, os crimes de sequestro, habitualmente associados ao jogo, baixaram de 347 para 37 em relação a 2019, uma redução de quase 90%.

Ainda dentro da criminalidade violenta, o tráfico de droga desceu 40,3%.

Já as burlas desceram 34% e os crimes de extorsão 36,2%, quando comparados com o mesmo período do ano anterior.

Em 2020, as autoridades também registaram uma redução nos crimes contra o património (-38,6%) e contra as pessoas (-15,2%).

