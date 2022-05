As autoridades instauraram 2.565 casos de inquérito criminal, o que se traduz numa "redução de 349 casos" nos três meses em análise, em comparação com o período homólogo de 2021, referiu um comunicado daquele departamento governamental.

Na criminalidade violenta (rapto, homicídio, abuso sexual de criança, sequestro, tráfico e venda de drogas, roubo, violação, fogo e ofensa grave à integridade física), as autoridades registaram 43 casos no primeiro trimestre deste ano contra 71 em igual período do ano passado, numa redução de 39,4%.

"No âmbito dos crimes de violência grave, de rapto, de homicídio e de ofensas corporais graves, continuamos a manter uma taxa zero ou uma taxa muito baixa", acrescentou o documento.

Também os crimes contra o património apresentaram uma queda no valor de 6,4%, com 1.325 casos nos três primeiros meses de 2022.

Neste balanço da criminalidade do primeiro trimestre de 2022, o gabinete do secretário para a Segurança Wong Sio Chak indicou que "a situação da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus não só tem afetado negativamente a vida económica mas também o estado de segurança da sociedade".

"A propagação (...) no mundo inteiro teve uma grande influência nas deslocações do público, e os criminosos também se aproveitaram do aumento da dependência do público da internet para praticarem atos ilícitos, levando com que se tenha registado um aumento exponencial dos crimes cibernéticos", lê-se no documento.

Por isso, salientou o relatório, as autoridades locais intensificaram as inspeções cibernéticas e, "atendendo a que os crimes cibernéticos possuem um caráter altamente transfronteiriço", nos últimos anos, reforçaram "a troca de informações com os departamentos policiais das regiões vizinhas".

Medidas que, segundo a tutela da segurança, "alcançaram êxitos", com uma redução acentuada dos crimes informáticos nos últimos meses: no primeiro trimestre de 2022, registaram-se 48 casos, uma descida de 274 casos em comparação com o período homólogo do ano passado, representando uma diminuição de 85,1%.

CAD // PJA

Lusa/Fim