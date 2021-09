Em comunicado, a cadeia hoteleira RIU Hotels & Resorts explica que o hotel de cinco estrelas RIU Palace, na ilha da Boa Vista, um dos maiores em Cabo Verde, reabriu hoje. Com 505 quartos e localizado na Praia das Dunas, Boa Vista, funciona na modalidade "tudo incluído 24 horas por dia", como antes da pandemia de covid-19, que levou ao encerramento das unidades RIU no arquipélago de Cabo Verde, em março de 2020.

Já na sexta-feira, 10 de setembro, o grupo de origem espanhola reabre o hotel de cinco estrelas RIU Funana, na ilha do Sal, que também funciona com o mesmo regime, neste caso com mais de 550 quartos.

Estas duas unidades hoteleiras juntam-se ao Riu Palace Santa Maria, inaugurado na ilha do Sal em março passado, com cinco piscinas e parque aquático, junto à praia, e que era o único que o grupo tinha em funcionamento - com limitações - em Cabo Verde. Com 1.001 quartos, representou um investimento superior a 100 milhões de euros.

No mesmo comunicado, a cadeia hoteleira adianta que os funcionários dos três estabelecimentos já começaram o processo de vacinação contra a covid-19, "o qual se espera que termine nas próximas semanas".

Assim, até ao final desta semana, o grupo terá três dos seus seis hotéis em Cabo Verde em funcionamento. Em todo o mundo, o grupo RIU passará a contar com 91 dos seus 100 hotéis a funcionar.

Cabo Verde recebeu em 2019 um recorde de 819.308 turistas, 45,5% nos hotéis da ilha do Sal e 29,4% na Boa Vista, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística cabo-verdiano, num setor que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago, mas a procura caiu cerca de 70% em 2020, devido à pandemia de covid-19.

Aquelas duas ilhas concentram também a maioria das 284 unidades hoteleiras que funcionavam em Cabo Verde antes da pandemia, então com uma oferta oficial em todas as ilhas superior a 21 mil camas. No Sal, com 30 unidades hoteleiras, a oferta era de 9.571 camas, enquanto nas 24 unidades na Boa Vista a oferta ascendia a 6.395 camas.

Cabo Verde já vacinou 71,5% da população com pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 e prevê atingir 70% da população adulta com a vacinação completa até outubro, para permitir a retoma turística no próximo inverno, época alta da procura por turistas europeus.

PVJ // PJA

Lusa/Fim