Mariana Vieira da Silva reiterou que, "finda a cerca sanitária, deixava de fazer sentido que existissem regras específicas" por freguesia, informando que "esta semana todo o concelho de Odemira se encontra na mesma situação", com o recuo para a fase de 19 de abril.

Tendo em conta a decisão do Governo, 12 das 13 freguesias recuam da quarta para a terceira fase de desconfinamento, enquanto a freguesia de São Teotónio, que estava na segunda fase, avança um nível, ficando assim todo o concelho sob as mesmas regras.

No final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a ministra lembrou que, relativamente ao concelho de Odemira, a semana passada foi dado um passo em frente nas regras a aplicar na freguesia de São Teotónio, "que era aquela que estava com dados antigos", o que resultou no avanço para a fase de 05 de abril.

Na semana passada, São Teotónio avançou "um passo" no desconfinamento, enquanto a freguesia de Longueira-Almograve, ambas no concelho de Odemira e que estiveram sujeitas a cerca sanitária, juntou-se ao patamar da generalidade de Portugal continental.

Referindo que o Governo queria "fazer esse caminho progressivamente", Mariana Vieira da Silva indicou que essa convergência de dados terminou esta semana, pelo que agora "todo o concelho de Odemira se encontra na mesma situação".

"Tal como tinha dito a semana passada, sem cerca sanitária, a unidade de medidas ser uma freguesia faz pouco sentido, até porque as pessoas podem passar de uma freguesia para a outra, por isso neste momento o concelho de Odemira está todo na mesma situação", declarou.

A ministra disse ainda que já há uma semana o concelho de Odemira tinha mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes e estava, por isso, em situação de alerta, cenário que se volta a repetir esta semana.

"Odemira tem, neste momento, 287 casos por 100 mil habitantes e já teve cerca de 1.000 casos por 100 mil habitantes, portanto a situação do concelho, apesar deste recuo, é significativamente melhor do que era há um mês, o que acontece é que vamos subindo e descendo dos níveis que estão definidos e, neste momento, existe um valor superior a 240 casos por 100 mil habitantes", reforçou Mariana Viera da Silva.

