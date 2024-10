O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 23 cêntimos acima dos 74,22 dólares com que encerrou as transações na quarta-feira.

Após quatro sessões de desvalorização, a cotação do barril conseguiu inverter a tendência, no dia em que a Agência de Informação sobre Energia dos EUA divulgou uma baixa dos stocks de petróleo no país em 2,2 milhões de barris, para 420,6 milhões, na semana passada.

A reforçar esta tendência, o Banco Central Europeu cortou hoje, pela terceira vez este ano, a sua taxa de juro de referência, para 3,25%, o que leva os operadores no mercado petrolífero a esperar uma subida dos preços do petróleo e da sua procura.

No radar dos investidores está também a situação no Médio Orienta, no dia em que Israel confirmou a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, e o plano de estímulos económicos anunciado pela China.

