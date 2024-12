"É único que na Europa integremos os parceiros sociais, é a pedra basilar do nosso modelo europeu, é o que faz da Europa uma união e o que nos diferencia", disse António Costa, durante uma intervenção no Comité Económico e Social Europeu, em Bruxelas, Bélgica.

O presidente do Conselho Europeu, que iniciou funções no domingo, vincou que é preciso "envolver todos".

"O alargamento [da União Europeia a outros países] não pode ser um sucesso sem o envolvimento da sociedade civil, nomeadamente nos Balcãs Ocidentais", disse o ex-primeiro-ministro português.

Em simultâneo, António Costa disse que é preciso olhar para o mercado único do bloco comunitário: "É a nossa joia da coroa".

O mercado único foi "uma grande conquista", considerou o representante, mas, frisou, "é preciso dar-lhe mais vida para desbloquear mais competitividade".

Para isso, o presidente do Conselho Europeu defendeu que é necessário incluir as pequenas e médias empresas, "facilitar as possibilidades de mais serviços transporem as fronteiras" dos países da União Europeia (UE).

"A fragmentação a que assistimos hoje impede as empresas inovadoras de crescer", prosseguiu.

"O bom sinal é que já está feito o diagnóstico, há propostas ambiciosas, mas falta ambição política (...). Nas últimas semanas, durante as conversas que tive com os líderes, senti a urgência em todos de agir. Tem de ser um caminho feito em conjunto", destacou.

Ainda neste contexto, o presidente do Conselho Europeu pediu que as atenções não fiquem concentradas em "número vagos", exortando para a necessidade de agir e fazer crescer a UE económico-socialmente.

Ainda hoje, António Costa vai encontrar-se com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Na terça-feira, o presidente do Conselho Europeu encontrou-se com os primeiros-ministros da Albânia, Edi Rama, da Macedónia do Norte, Hristijan Mickoski, e do Kosovo, Albin Kurti, e também com os Presidentes da Bósnia-Herzegovina, Zeljka Cvijanovic, e da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Para hoje também está prevista uma reunião com o Presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, e durante a manhã António Costa reuniu-se com a Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani.

Estes países integram a região dos Balcãs Ocidentais e a grande maioria tem oficialmente o estatuto de candidato ao bloco europeu.

AFE // SCA

Lusa/Fim