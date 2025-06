"Uma paz duradoura no Médio Oriente exige uma solução duradoura em Gaza. Apelamos a Israel para que retire totalmente o seu bloqueio a Gaza", pediu António Costa, numa publicação na rede social X.

No dia em que o Conselho Europeu está reunido em Bruxelas para discutir, entre outros assuntos, a instabilidade no Médio Oriente, o responsável pela instituição referiu também que o movimento islamita palestiniano Hamas "deve libertar imediatamente todos os reféns".

Já sobre cessar-fogo entre Israel e o Irão, Costa afirmou tratar-se "um passo importante para o restabelecimento da estabilidade na região".

"Agora é necessário concentrarmos-nos numa diplomacia eficaz", salientou.

António Costa tem sido um dos líderes da UE mais vocais a condenar a situação humanitária em Gaza e, numa altura em que as operações israelitas já causaram mais de 56 mil mortos desde o ataque do Hamas em outubro de 2023, o antigo primeiro-ministro português levou de novo o assunto ao Conselho Europeu.

Na reunião, os chefes de Governo e de Estado da UE "deploraram a terrível situação humanitária" na Faixa de Gaza, perpetrada por Israel, considerando "inaceitável o número de vítimas civis e os níveis de fome" com o bloqueio à entrada de camiões no enclave palestiniano, nas conclusões escritas aprovadas no encontro.

No texto, o Conselho Europeu disse tomar "nota do relatório sobre o cumprimento do Artigo 2.º do acordo de associação entre Israel e a UE", que dá conta de violações dos direitos humanos por parte de Telavive, e anunciou que em julho vai começar a discutir como proceder.

No entanto, Alemanha, República Checa e Hungria estão contra uma revisão do acordo de associação e opõem-se à suspensão.

Sobre o Irão, e três dias depois de entrar em vigor o cessar-fogo com Israel, o Conselho Europeu saudou a decisão de Telavive e Teerão de "acabar com as hostilidades" e pediu contenção nas ações que possam levar a "uma nova escalada" das tensões.

Em simultâneo, os líderes da UE querem que o Irão respeite as obrigações no tratado de não-proliferação de armamento nuclear.

Os chefes de Governo e de Estado da UE estão reunidos em Bruxelas na terceira reunião ordinária liderada pelo atual presidente do Conselho Europeu, António Costa, sendo à semelhança das anteriores muito marcada pela atualidade geopolítica.

Portugal está representado na reunião pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Na chegada ao encontro de nível, Luís Montenegro garantiu existir uma "posição forte" entre os líderes da UE para instar ao fim do "flagelo humanitário" em Gaza, devido à ofensiva israelita, esperando colaboração das partes envolvidas no conflito para assegurar assistência.

