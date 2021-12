Nesta deslocação de 24 horas a São Tomé e Príncipe, António Costa estará acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

O líder do executivo português deverá chegar a São Tomé ao início da tarde, tendo logo a seguir encontros com o seu homólogo, Jorge Bom Jesus, e com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Após os encontros institucionais, António Costa desloca-se ao navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa, que desde 2018 se encontra em missão em São Tomé e Príncipe, no âmbito de um acordo bilateral.

Em várias intervenções públicas, como aconteceu na última Assembleia Parlamentar da NATO, que se realizou em Lisboa, o primeiro-ministro tem alertado para a urgência de um reforço dos meios de defesa no Golfo da Guiné, visando combater a pirataria e preservar a segurança marítima.

Este navio-patrulha Zaire, operado por uma guarnição mista, atualmente com 23 militares portugueses e 13 são-tomenses, tem como principais missões contribuir para a formação da guarda costeira são-tomense, reforçar a vigilância e a fiscalização dos espaços marítimos neste país e a segurança na região do Golfo da Guiné.

Depois, já ao final da tarde, António Costa efetua uma visita ao Hospital Central de São Tomé, que está integrado no projeto de cooperação Saúde para Todos, lançado em 1988 e que é considerado um dos mais importantes da cooperação portuguesa.

Segundo fonte diplomática nacional, este programa destina-se a reforçar a acessibilidade, a equidade e a eficácia na prestação de cuidados de saúde e funciona nos centros de saúde do país, assim como no Hospitais Central de São Tomé e no Hospital do Príncipe.

No que respeita ao combate á covid-19, Portugal já doou 86 mil doses de vacinas em três lotes diferentes - um de 12 mil e dois de 37 mil -, acompanhadas do material necessário para a inoculação.

Até à passada segunda-feira, 40% da população são-tomense estava vacinada com pelo menos uma dose e cerca de 22% já com duas doses. O objetivo do Governo é chegar ao final do primeiro trimestre de 2022 com 70% da população vacinada.

O último ponto do programa do primeiro-ministro em São Tomé será um jantar de Natal com militares portugueses, no Espaço Cacau, em que também estará presente o ministro da Defesa Nacional são-tomense.

Em termos de relações bilaterais, em 02 de outubro deste ano, o chefe de Estado português assistiu à posse de Carlos Vila Nova como Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, na Assembleia Nacional, em São Tomé.

Nessa ocasião, em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que convidara o novo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, a visitar Portugal e anunciou que o primeiro-ministro, António Costa, visitaria São Tomé e Príncipe até ao final deste ano.

Nessa mesma deslocação, o Presidente da República também esteve no navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa.

Perante a guarnição mista do Zaire, com cerca de dois terços de militares portugueses e um terço de são-tomenses, o chefe de Estado deixou uma mensagem "de gratidão" e expressou "confiança numa missão que não para, não vai parar, vai continuar e é prestigiante para dois Estados irmãos".

PMF (IEL)//RBF

Lusa/Fim