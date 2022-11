"O Presidente da República aceitou hoje as propostas do primeiro-ministro de exoneração de três secretários de Estado: dos Assuntos Fiscais, da Economia, e do Turismo, Comércio e Serviços, bem com as seguintes propostas de nomeação", refere-se nesta nota.

António Mendonça Mendes deixa as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para ocupar o lugar de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que estava em aberto desde a demissão de Miguel Alves.

Na nota agora divulgada pela Presidência da República, é deixado em aberto quem poderá ocupar as funções de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais neste terceiro executivo liderado por António Costa.

Pedro Cilínio substitui João Neves como secretário de Estado da Economia, e Nuno Fazenda é o novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, cargo até aqui desempenhado por Rita Marques.

Nuno Fazenda foi eleito deputado do PS pelo círculo de Castelo Branco, estava na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, é professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, tem doutoramento em Planeamento Regional e Urbano, mestrado em Gestão e Políticas Ambientais e licenciatura em Turismo.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 02 de dezembro, pelas 12h00, no Palácio de Belém, lê-se na nota da Presidência da República

António Mendonça Mendes, até aqui secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é líder da Federação de Setúbal do PS e a sua nomeação destina-se a reforçar a coordenação política do Governo, na sequência da demissão deste cargo do ex-presidente da Câmara de Caminha Miguel Alves no passado dia 10.

Já na área do ministro António Costa Silva, apenas continua o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, ex-presidente da Câmara de Viana do Castelo.

De acordo com fontes do PS, João Neves e Rita Marques abandonam o Governo, depois de divergências com o ministro António Costa Silva em torno da questão de uma descida transversal do IRC.

