"É o princípio de uma parceria forte para a Europa. Os desafios que estão por diante não serão um passeio pelo parque, mas podemos superá-los", escreveram António Costa e Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter).

A publicação estava acompanhada de duas fotografias de um passeio de António Costa, com Ursula von der Leyen e com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, no Parque Leopoldo, perto do edifício da assembleia europeia em Bruxelas.

"Os europeus podem esperar resultados: empregos bons, ambiente saudável e uma defesa mais robusta", acrescentaram os dois representantes ainda na rede social X.

O presidente do Conselho Europeu e a Comissão Europeia, novamente liderada por Ursula von der Leyen, iniciaram funções no domingo.

Para assinalar o arranque de funções, o presidente do Conselho Europeu e ex-primeiro-ministro português, António Costa, deslocou-se à capital ucraniana, Kiev, na companhia da Alta-Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas (ex-primeira-ministra da Estónia), e da nova comissária do Alargamento, Marta Kos, para reforçar o apoio europeu ao país invadido há quase três anos pela Rússia.

Com um mandato até 31 de maio de 2027 e no qual pretende tornar a instituição mais eficaz e promover a unidade europeia, António Costa é o primeiro português e o primeiro socialista a assumir a liderança do Conselho Europeu.

António Costa, que fez parte do Conselho Europeu em representação de Portugal durante oito anos (período em que foi primeiro-ministro), conhece já alguns dos líderes da UE, mas pretende, no seu mandato de dois anos e meio, encontrar pontos de convergência para compromissos entre os 27.

Sucede no cargo ao belga Charles Michel, que assumiu funções em 2019.

