Nas redes sociais, António Costa escreveu que Hanói é um "parceiro fundamental para a UE no sudeste da Ásia", existindo uma "partilha forte de interesses em desenvolver ainda mais a cooperação".

"Juntos, a UE e o Vietname demonstraram que a cooperação comercial tem como resultado o crescimento económico e benefícios mútuos", acrescentou o ex-primeiro-ministro português.

Por ocasião do 50.º aniversário da reunificação do país, o presidente do Conselho Europeu, que iniciou funções em dezembro do ano passado, conversou com o secretário-geral do Partido Comunista vietnamita, To Lam, para "expressar as felicitações de uma momento histórico" para o país e "para a paz mundial".

