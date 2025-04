O Sporting, campeão nacional e líder do campeonato, que chegou diretamente a esta fase com o segundo lugar no Grupo A da fase principal, não conseguiu, em casa, a reviravolta, num encontro em que já perdia ao intervalo, por 16-15.

O Sporting tentava tornar-se na primeira equipa portuguesa a atingir a 'final four' da 'Champions', sendo que, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.

Além do Nantes, também apurado para a 'final four', marcada para a cidade alemã de Colónia, em 14 e 15 de junho, está o germânico Fuchse Berlim, que bateu os dinamarqueses do Aalborg, enquanto os restantes semifinalistas vão ficar definidos na quinta-feira, com os embates entre Veszprem-Magdeburgo e FC Barcelona-Szeged.

JP (PFO) // JP

Lusa/Fim