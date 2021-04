Este calendário foi transmitido por António Costa no final de uma longa intervenção que fez na apresentação do "Portal + Transparência", no Terminal de Cruzeiros, em Lisboa, numa sessão em que esteve presente a comissária europeia para a coesão e reformas, Elisa Ferreira.

"A presidência portuguesa já tomou a decisão de agendar para o Ecofin de 18 de junho a aprovação dos primeiros PRR. E também já manifestámos a disponibilidade para convocar um Ecofin extraordinário para a última semana de julho, tendo em vista aprovar um segundo pacote de PRR", declarou o primeiro-ministro de Portugal, país que até junho presidente ao Conselho da União Europeia.

De acordo com o líder do executivo português, com este calendário, a presidência eslovena, que se segue à portuguesa, "terá a menor carga possível de trabalho" em termos de processo de ratificação dos planos por parte dos diferentes Estados-membros.

"Temos sobretudo a preocupação que a Europa não perca mais tempo no esforço de recuperação. Convém não esquecer que o resto do mundo não parou e que os Estados Unidos já vão no terceiro pacote de relançamento económico. A Comissão Europeia teve uma decisão histórica em julho passado, mas só em junho próximo - isto se não houver atrasos na burocracia com a apreciação final - é que as primeiras verbas começarão a chegar ao terreno", observou António Costa.

