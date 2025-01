O filme fez a estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Singapura, em dezembro, e conta também com coprodução indonésia e britânica.

Fruto de uma encomenda da organização artística britânica Gasworks, "Mirage: Eigenstate" vai estar em exibição no Hangar -- Centro de Investigação Artística, em Lisboa, entre 25 de janeiro e 19 de abril.

"O filme explora diferentes interpretações da realidade, desde o sufismo e o monorealismo até às teorias da mecânica quântica. Mais especificamente, Rizaldi analisa o trabalho do filósofo, poeta e místico sufi Hamzah Fansuri, do século XVI, na Sumatra; os avanços da física de partículas no início do século XX, quando se descobriu que o universo é composto por partículas subatómicas; e a 'interpretação de muitos mundos' da imortalidade quântica", pode ler-se no 'site' do Hangar.

Na mesma secção de Berlim vão estar presentes os filmes brasileiros "Cartas do Absurdo", de Gabraz Sanna, sobre "o genocídio dos povos indígenas do Brasil ao longo dos últimos cinco séculos", e "Zizi (ou oração da jaca fabulosa", de Felipe M. Bragança, sobre a história pessoal de uma família suburbana do Rio de Janeiro.

No conjunto de anúncios feitos hoje pela Berlinale conta-se ainda a presença no Mercado de Coproduções do festival dos projetos de "O Funeral", de Carolina Markowicz, e de "A Serpente", de Diogo Hayashi.

Já na secção Fórum Especial vai ser apresentado o documentário de 1975 "Iracema, Uma Transa Amazônica", de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, que foi alvo de um restauro para assinalar os seus 50 anos e levou a que, na Folha de São Paulo, se escrevesse que era o "filme mais contemporâneo do país".

A 75.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim vai ter lugar entre 13 e 23 de fevereiro, com um júri presidido pelo realizador norte-americano Todd Haynes.

Antes, já tinha sido anunciado que a atriz britânica Tilda Swinton iria ser distinguida com um Urso de Ouro de Carreira.

