"Com certeza que sim", respondeu Miguel Goulão, quando questionado pelos jornalistas.

O coordenador de campanha salientou que Moreira da Silva apresentou a candidatura quando "praticamente já todos os dirigentes" tinham decidido apoiar Luís Montenegro.

"Apesar disso, teve a coragem de avançar, tinha um projeto claro para ao país e isso enche-me de esperança. Como português, só posso estar orgulhoso", afirmou.

Questionado se estava desiludido com a dimensão da derrota, Miguel Goulão reiterou que quando o antigo 'número dois' do PSD decidiu avançar "todos os dirigentes do partido já tinham tomado a sua posição".

"Ninguém desconhecia isso, o próprio Jorge também o conhecia, o que é relevante é que o Jorge acrescentou algo muito positivo a esta campanha", destacou.

Quando só faltam apurar os resultados de 25 secções, Luís Montenegro lidera destacado com 73% dos votos, contra perto de 27% de Jorge Moreira da Silva.

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente Jorge Moreira da Silva disputaram hoje a presidência do partido em eleições diretas em que podiam votar mais de 44 mil militantes.

