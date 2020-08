A Convenção é de 1999 e hoje alcançou a ratificação universal, com a deposição formal do instrumento de ratificação junto da OIT da embaixadora do Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava'u Tuivakano.

A Convenção (número 182) sobre as piores formas de trabalho infantil foi a mais rapidamente ratificada a história da OIT. Foi adotada na Conferência Internacional do Trabalho há 21 anos e Portugal ratificou-a logo no ano seguinte, em 2000, bem como o Brasil.